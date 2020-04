Coronavirus.- La Generalitat acceptarà els ERTO del sector pesquer i aqüícola per seguretat

La Generalitat considera així que les raons de seguretat avalen els ERTO en el sector pesquer i aqüícola, davant la dificultat que poden presentar alguns vaixells i bucs per a garantir la seguretat del personal de bord.

Per açò, la consellera d'Agricultura, Mireia Mollà, ha destacat en un comunicat el seu compromís amb la seguretat dels treballadors del sector primari que desenvolupen activitats essencials per al proveïment (agricultors, ramaders, pescadors i apicultors) i ha cridat a complir i fer complir les exigències de prevenció com la distància de seguretat.

Davant la quarantena, és necessari "donar suport a totes les activitats del sector primari per a garantir que puguen mantindre l'activitat de manera segura i, en cas contrari, oferir-los alternatives que minimitzen l'impacte econòmic i la pèrdua de llocs de treball".

La setmana passada, la titular d'Agricultura va enviar una carta al ministre, Luis Planas, en la qual plantejava algunes línies per a adaptar l'activitat del sector pesquer dins del marc de l'estat d'alarma, com el suport econòmic a través del Fons Europeu Marítim i de Pesca i els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) i l'ajust temporal de les parades al mes d'abril.

A la Comunitat Valenciana, el sector pesquer genera més de 4.000 ocupacions, tant directes com d'empreses auxiliars associades, i factura més de 92 milions d'euros a l'any a través dels seus 22 confraries i comunitats de pescadors.