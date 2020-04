ONG de CyL apelan más que nunca a la 'X Solidaria' en la Declaración de la Renta a favor de los más necesitados

En el caso de Castilla y León, un 55,97 por ciento de los contribuyentes en 2019 marcó la 'X Solidaria', lo que supuso una recaudación de 17.274.592 euros que se destinaron a proyectos sociales dirigidos a las personas más vulnerables de nuestra Comunidad autónoma.

Los representantes y beneficiarios de las principales ONG de Castilla y León, en esto momentos de crisis social y sanitaria en nuestro país, piden que no nos olvidemos de las personas más vulnerables y que desde nuestras casas podamos hacer el gesto solidario de seguir marcando la 'X Solidaria', la casilla 106 de la declaración de la renta para seguir haciendo posible que miles de personas de Castilla y León reciban la ayuda que necesitan.

José Varela Rodríguez, presidente de Cruz Roja Española en Castilla y León, ha apelado a la solidaridad de la ciudadanía pues la misma supone decidir el destino de una parte de nuestros impuestos, contribuyendo a financiar proyectos que ayudan a las personas más vulnerables de nuestro entorno. "Esta elección es una muestra de solidaridad, ciudadanía y responsabilidad social", resalta.

NO ES UN AÑO MÁS

Por su parte, Mar Fresno, en representación de EAPN Castilla y León, a través de su intervención, ha apelado al compromiso y solidaridad de todas las personas que viven en nuestra Comunidad Autónoma para que marquen la 'X Solidaria' en sus declaraciones de la Renta.

"Este año, no es un año más. Nos encontramos en un contexto nuevo, en una profunda crisis sanitaria, social y económica, un momento en el que todo es incertidumbre, y en el que más que nunca tenemos #1MillónDeRazones para marcar la 'X Solidaria' en la declaración de la renta", defiende.

En la misma línea, María Asunción Díaz de Isla, mujer con grave discapacidad física, beneficiaria de un programa de promoción de autonomía personal de Cocemfe Castilla y León, ha destacado la importancia de marcar la 'X Solidaria'. "Es un gesto solidario que no te cuesta nada y mejora la vida de millones de personas que como yo necesitamos de ayuda de otras personas para tener una vida digna".

Aun así, y a pesar de que más de la mitad de la población marca la 'X Solidaria' en su renta, todavía hay un 44,03% de declarantes en Castilla y León que no lo hace, bien porque marca solamente la casilla de la Iglesia Católica (15,39%), o bien porque no marcan ninguna (28,64%) dejando en blanco su asignación.

Las ONG de Castilla y León dirigen su mensaje a aquellas personas que aún no marcan ninguna casilla trasmitiéndoles "la importancia que tiene este pequeño gesto con el que se ayudan a miles de personas, además de que no les supondrá ningún coste económico, ya que no pagarán más ni les devolverán menos."