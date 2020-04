Les arruixades continuen aquest dijous a la Comunitat Valenciana i seran localment fortes a la vesprada en la mitat sud

20M EP

Les arruixades continuen aquest dijous a la Comunitat Valenciana i seran localment fortes i acompanyades de tempestat a la vesprada en la mitat sud, encara que per a aquesta jornada ja no hi ha vigent cap avís, segons ha informat Aemet.