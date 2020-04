La Organización Médica Colegial, sobre las UCI y los mayores de 80: "La edad no es razón para la exclusión de derechos"

Un documento elaborado por la Generalitat de Cataluña desató la polémica este miércoles. El escrito recoge "recomendaciones" para los médicos a la hora de tomar decisiones sobre "la limitación del esfuerzo terapéutico" a pacientes con coronavirus que presenten insuficiencia respiratoria aguda. Y entre esos consejos apunta no ingresar en la UCI a los contagiados que tengan más de 80 años.

El asunto provocó las críticas de sindicatos, del propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, y también de la Organización Médica Colegial (OMC). El presidente de su Comisión Central de Deontología, Juan José Rodríguez Sendín, explica a 20minutos cuál es el único criterio válido si llegado el caso es necesario priorizar entre pacientes.

¿Qué valoración hace del documento? No estamos de acuerdo. No se puede discriminar por ningún motivo ajeno a la situación clínica del paciente. Lo que realmente permitiría en un momento determinado priorizar serían las probabilidades que tiene de salir adelante. La edad nunca es razón para la exclusión de derechos. No creo que ese criterio respete los derechos constitucionales de los afectados. Como tampoco lo haría dejar fuera por ejemplo a quien se estima que le quedan menos de dos años de vida.

Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Comisión Central de Deontología de la OMC. OMC

La consellera Vergés dijo que no ingresar en la UCI a pacientes de más de 80 años es una práctica habitual. Lo que es habitual es no ingresar en la UCI a aquellos que no se cree desde el punto de vista clínico que vayan a obtener beneficio de ello, no por tener 80 años. Y ojo, siempre que no haya recursos disponibles. Si los hay, hay que hacerlo con todo el mundo. No entendemos que haya que ponerse a priorizar antes de que se hayan agotado los recursos disponibles. Otra cosa es que no se pueda hacer nada o sepamos que es inútil seguirlo intentando, pero no es el caso. También llama mucho la atención que, después de establecer ese límite horrible, se deja al criterio de cada médico aplicarlo o no. Crea una clara inseguridad. Se presupone que se va a interpretar bien pero se puede interpretar mal. Hay que dar a los profesionales criterios orientadores claros y sencillos.

No se puede priorizar por ningún motivo ajeno a la situación clínica

Hay pacientes de más de 80 años que se han curado. Con este criterio, ¿no habrían salido adelante? Claro, si de entrada les niegas la posibilidad por su edad... Y ese criterio podría aplicarse ahora y siempre, por razones incluso económicas. Estamos en total desacuerdo y animamos a los médicos a que reflexionen sobre ello. No creo que lo acepten.

¿Saben si otras comunidades han redactado algún documento similar? No. En absoluto. Es la primera y nos ha sorprendido muchísimo.

Ustedes han elaborado precisamente una guía con recomendaciones deontológicas para ayudar a los médicos ante la pandemia. ¿Qué establece? Eso mismo, la no discriminación por ningún motivo ajeno a la situación clínica. El principio siempre es el del máximo beneficio que se le pueda originar a la persona con los recursos que se tengan. El título del documento de la Generalitat confunde además porque habla de "limitación del esfuerzo terapéutico". Hablamos de limitar ese esfuerzo cuando ya no se puede hacer nada por un paciente. Si nos basamos en los años lo que estamos haciendo es limitar la asistencia sanitaria por razones de edad.