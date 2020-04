Coronavirus.- Burjassot (València) arreplega màscares de busseig per a fabricar respiradors

Es tracta de donar les màscares de busseig model 'Easybreath', comercialitzades per Decathlon, per a la fabricació de respiradors per a malalts de caràcter lleu.

Uns metges italians van descobrir que aquest tipus de mascareta es pot modificar per a transformar-la en un respirador temporal per a pacients lleus, recorda el consistori en un comunicat.

Amb aquesta iniciativa, la població de Burjassot té una nova oportunitat de realitzar una acció solidària per a les persones que romanen en els hospitals per estar malaltes de Covid-19. L'Ajuntament agraeix així la col·laboració per a pal·liar els efectes de la pandèmia en la mesura del possible.

Els voluntaris de Protecció Civil arreplegaran aquestes màscares de busseig en els domicilis de les persones que decidisquen donar-les, després del que els centres de salut coordinaran la seua distribució.

Els interessats han d'enviar un correu electrònic a 'proteccioncivilburjassot@yahoo.es' amb nom i cognoms, telèfon de contacte i direcció postal.