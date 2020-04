Broncano bromea con el cáncer de Dani Rovira y éste les responde con humor

El actor Dani Rovira es uno de los amigos y más recurrentes invitados, ya sea presencial o por ser citado, de La Resistencia, el programa de David Broncano en Movistar+. En su última emisión y usando el humor negro que les caracteriza, el programa bromeó con las causas por las que Rovira no acudía como invitado.

Cabe recordar que hace pocos días el propio Dani Rovira comunicaba que sufre un cáncer contra el que está luchando. Es un tema delicado, pero la amistad del actor con Broncano permitió la licencia.

"¿Por qué no ha venido Rovira?, el cabrón, que le he estado llamando", se preguntaba bromeando David Broncano en su programa.

Ricardo Castella, que se caracteriza por llevar siempre un pañuelo a lo pirata en la cabeza, recogía la broma. "Le he enviado mensajes y no me está contestando, no sé qué se inventará esta vez"

"Excusas... es que siempre tiene mierdas", insistía Broncano, imitando a Rovira: "Es que no tengo buen cuerpo...".

Sin embargo, poco después los miembros de La Resistencia mandaban un mensaje de esperanza: "Está animoso y está fuerte físicamente, nos reímos por no llorar", decía el presentador.

El propio mentado, Dani Rovira, salió al paso de la broma respondiendo al tuit del programa en el que se subía el fragmento donde se hablaba de él.

"En ese plató sólo puede haber una persona con pañuelo en la cabeza...vosotros veréis", bromeaba a su vez Rovira.