Antonio Banderas desvela que su novia se ha quedado "atrapada" en Ginebra

Antonio Banderas, como el resto de la gente, está viviendo a su manera el confinamiento por el coronavirus. En su caso, cuenta, lo hace en soledad desde su casa de Málaga.

En las páginas de la revista ¡Hola!, el andaluz reflexiona sobre una situación que a ratos le parece "una película de ciencia ficción".

"Me encuentro muy fuerte. Hago ejercicio todas las mañanas y no tengo miedo. El miedo es un sentimiento inútil, no sirve para nada excepto para paralizarte. Estoy descubriendo que estar solo puede abrir espacios en tu forma de pensar, te permite tomar distancia y relativizar aquellas cosas que parecen absolutas e inamovibles. Creo que esta experiencia está siendo común a muchas personas que, como yo, no tienen tiempo para pararse y pensar", indica a la publicación.

El actor revela, además, que su pareja, Nicole Kimpel, se ha quedado "atrapada" en Ginebra (Suiza). "Pero se encuentra bien de salud y bien acompañada, pues está con su hermana y su padre", explica el intérprete.