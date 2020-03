Coronavirus.- Podemos-IU pide al Gobierno que permita al Ayuntamiento una moratoria en el pago de la deuda

Según ha informado Podemos-IU en una nota de prensa, los consistorios que presentaron superávit en 2019 han sido autorizados por el Gobierno a usar estos fondos para "reforzar los servicios sociales y financiar las necesidades provocadas por la crisis sanitaria del coronavirus".

En este sentido, Podemos-IU considera que "debe abrirse algún mecanismo extraordinario para que ciudades como Granada, que no han tenido superávit por su alto nivel de endeudamiento, dispongan de fondos extraordinarios para atender la emergencia social que sufre nuestra población, derivada de la pandemia".

"Los habitantes de entidades locales cuyas cuentas no presenten déficit, o incluso lo presenten en menor cuantía que otras, no deben soportar el castigo de no poder contar con estos fondos para protección social que van a necesitar en igual cuantía que otros municipios", refiere el documento que el Grupo que lidera Antonio Cambril ha registrado ante los departamentos de Derechos Sociales y de Hacienda del Gobierno.

Esto significaría que, de aplicarse la moratoria propuesta por Podemos-IU, el Ayuntamiento de Granada podría liberar "hasta 13 millones de euros correspondientes a las amortizaciones de préstamos de 2020, cuantía que se podría ver reducida en el caso de que la posible moratoria no incluyera la no liquidación de los intereses extraordinarios que pudieran derivarse de la misma".