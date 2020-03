Coronavirus.- Els supermercats tancaran els diumenges i podran obrir dos festius: Divendres Sant i Dilluns de Pasqua

20M EP

El Consell publicarà pròximament en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolució per la qual s'anul·len, mentre dure l'estat d'alarma, les zones de gran afluència turística (ZGAT), on els comerços poden obrir determinats diumenges i festius com els de el període de Setmana Santa. D'aquesta forma, s'assegura que els supermercats -que mantenen activitat malgrat les restriccions pel Covid-19- només obriran de dilluns a dissabte.