Sanidad ultima un procedimiento para que farmacias lleven medicamentos a domicilio a personas vulnerables

Así lo ha indicado en la comparecencia diaria para informar de la evolución del coronavirus, donde ha especificado que, con esta medida, se trata de evitar desplazamientos y riesgo de contagio con este colectivo.

En este contexto, ha agradecido al Consejo General de Farmacéuticos su colaboración y la "inmensa labor" que van a llevar a cabo para materializar esta iniciativa, de la que en próximos días se facilitarán más detalles de su funcionamiento.

Por otro lado, Barceló ha afirmado que no han recibido ninguna notificación del Ministerio de Sanidad sobre la posibilidad de uso de las UCI de la Comunitat Valenciana por parte de otras comunidades autonómas que puedan necesitar ayuda. Así, ha incidido en que ni oficial ni oficiosamente les han trasladado que esto pueda producirse.

Hasta la fecha, la Comunitat Valenciana tiene 351 pacientes ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos y 245 camas libres de críticos, todas ellas con respiradores, con lo que el porcentaje de ocupación se sitúa en el 68 por ciento (el 63% este lunes).

Por tanto, ha dicho que la Comunitat Valenciana estaría en "disposición" de poder prestar esa ayuda, aunque también ha apuntado que es necesario ver la evolución de los contagios y esperar a los datos del pico. "Ayudaremos o estaremos en disposición, si podemos, de ser solidarios con aquella comunidad que nos lo solicite", ha dicho.

En esta línea, y con las camas de UCI de las privadas y con las adecuaciones de espacios que están habilitando, ha apuntado que el "umbral" de camas para críticos con las que se podría contar alcanzaría las 1.200, aunque faltaría dotación, como son los respiradores.

No obstante, sobre este material ha señalado que va a ir llegando, que el Consell espera la dotación de China y el Gobierno central también anunció la llegada a las comunidades autónomas y que la valenciana recibiría una parte. "Tenemos una horquilla, no estamos en situación crítica", ha manifestado.

La consellera, que ha asegurado que la trazabilidad del virus "se perdió hace mucho tiempo", ha recalcado que la Comisión de Coordinación de UCI, con mando único, sigue estudiando espacios para habilitar y esperando los medios necesarios, pero planificando por si se tiene que seguir ampliando el número de camas de críticos.

RESIDENCIAS DE MAYORES

Por otro lado, ha admitido que aún no disponen de conclusiones en el estudio de la situación de las residencias de mayores en la Comunitat Valenciana y si se va a optar por confinar a personal sanitario o separar residentes enfermos de los que no lo están.

Barceló, que mantuvo este lunes una reunión con la consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha señalado que se está estudiando la situación de todos los centros y la posibilidad de trasladar a residentes con Covid-19 para instalar un hospital crónico (HACLE), independientemente de que cualquier persona en situación grave tiene que ingresar en el hospital "inmediatamente".

La consellera, que ha confirmado que los trabajos para la instalación de hospitales de campaña seguirán pese a la lluvia y este miércoles se empezarán a poner las tiendas, ha admitido la dificultad de poner en marcha protocolos como el de las residencias o el de las despedidas que se han anunciado, porque además se tiene que tener en cuenta toda la normativa que el Ministerio de Sanidad va dictando.

TEST DE NEGATIVIDAD

Sobre si se están realizando test de negatividad y la diferencia de altas en la Comunitat Valenciana y el resto de autonomías, Barceló ha señalado que el ritmo es distinto en cada una, que esta región "empezó muy poco a poco" y ha recordado el proceso que se debe seguir: transcurrir 14 días, no tener síntomas y antes hacerse las pruebas, que ahora considera que no es necesario si se ha mantenido el confinamiento, y más con la prolongación del confinamiento, que ahora además se ha elevado en cuanto a sus medidas. No obstante, ha confiado en poder decir pronto más cifras de altas que de positivos.