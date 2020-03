Coronavirus.- Puig: "En la mesura que puguem, per descomptat acollirem pacients d'altres comunitats"

20M EP

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha assegurat aquest dimarts que la Comunitat Valenciana està oberta a rebre pacients afectats per coronavirus d'altres comunidaes autònomes, encara que ha remarcat que de moment no hi ha hagut peticions i que totes tenen "grans deficiències" per a atendre la pandèmia.