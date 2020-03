'Un doctor en mi casa' ayuda a Valentín Cortés, tío de Mari Luz: "No he superado su muerte"

Julio Armas y el equipo de Un doctor en mi casa viajaron este lunes hasta Huelva para tratar a un paciente con grave problema de insomnio, Valentín Cortés, hermano de Juan José Cortes y tío de Mari Luz, la pequeña onubense asesinada en 2008.

Valentín, vendedor ambulante que vive con su mujer Coral y sus tres hijos, le pidió ayuda al médico porque "el insomnio que no me deja pegar ojo por las noches. He llegado a estar dos días sin dormir", afirmó.

Y es que el paciente reconoció que "me paso las noches en vela sentado en el sofá y atiborrándome de dulces que guardo en el frigorífico". Y es que la falta de sueño incluso le ha provocado a Cortés que le falle la memoria.

Armas, tras examinarle, descubrió que sufría ansiedad, pero Cortés no se lo había contado a nadie porque "no me gusta hablar mis problemas personales con la gente, pero cuando me tocan el corazón soy como un cristal que se rompe en mil pedazos".

Pero detrás del insomnio y la ansiedad, el médico descubre el motivo: "Tuvimos una desgracia y lo pasamos muy mal toda la familia. No he superado la muerte de mi sobrina Mari Luz".

Y añadió que "nunca he ido a un psicólogo y nos hemos curado solos. Hemos tenido el respaldo de toda España, de toda Huelva, y mi hermano sigue luchando por la prisión permanente revisable para los asesinos y pederastas".

El doctor tuvo palabras de apoyo para su paciente, y afirmó que "el duelo no puede ser un estado en el que te mantengas durante mucho tiempo, tiene que ser un proceso".

"Pasó, fue muy duro para todos. Ya no sois los de antes y tú en un pequeño homenaje has llamado a tu hija pequeña Mari Luz. Tienes que pasar de la tristeza a la aceptación", señaló.

Al final, Cortés se fundió en un abrazo con Armas y aseguró que "hacía mucho tiempo que no rompía lo que tenía aquí guardado, intento no mostrarle a la gente que estoy mal, pero cuando vuelvo a casa arrastro todos los problemas que tengo".