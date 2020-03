Vicky Martín Berrocal, al servicio de la lucha contra el coronavirus, fabricará batas solidarias "para nuestros héroes"

La pandemia del coronavirus parece imparable, pero la ola de solidaridad de todas las personas que pueden poner su granito de arena para luchar contra ello lo es aún más.

Rostros de todo tipo, famosos y anónimos, están arrimando el hombro en lo que pueden para ayudar en la incesante lucha contra la Covid-19.

Uno de los últimos ejemplos es el de Vicky Martín Berrocal. La diseñadora ha decidido cambiar la actividad de su taller de confección para ponerse al servicio de la lucha contra el virus.

Así lo ha anunciado ella misma en las redes sociales. A través de los stories de su Instagram, la exmujer de El Cordobés ha contado que ya está manos a la obra en la elaboración de batas sanitarias.

"Nuestra gran colección", ha escrito Berrocal. "Íntegramente destinada a nuestros sanitarios, con toda nuestra entrega y amor", completa.

Así, la diseadora cuenta "cómo avanzamos en nuestro proceso de producción de batas sanitarias para nuestros hérores".

En palabras de la televisiva, "tenemos que ayudar a nuestras auxiliares, a nuestras enfermeras, para que salven la vida de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de cualquiera".

Y para ello no duda en hacer un llamamiento pidiendo materiales. "Me da igual el color, el estampado, me vale lo que me deis. Necesitamos que nos enviéis tejidos. Nos hacemos cargo de recoger tejido, de ponernos en contacto con vosotros, de todo".

Tras hacer un repaso a los datos que tienen que ver con el número de contagios de los sanitarios en nuestro país, Vicky se despide con un mensaje optimista: "Que os quede una cosa clara, esta batalla la vamos a ganar y la vamos a ganar todos juntos".