Tristán Ulloa, emocionado tras superar el coronavirus

El actor Tristán Ulloa se suma a la lista de recuperadosdel coronavirus, tal y como mostró en un emotivo vídeo que publicó en su cuenta de Instagram, tras permanecer tres días ingresado en el Hospital Infanta Leonor de Madrid.

"Me acaban de dar la mejor noticia y es que me voy a casa. Gracias a todos", comenzaba Ulloa, al que no le faltaron palabras de agradecimiento para los sanitarios, cuya labor calificó de espectacular. El actor, que no pudo contener las lágrimas por la emoción, agradeció a todos lo que le han apoyado, "incluso sin conocerle", y nombró en la descripción del vídeo a los sanitarios que estuvieron con él en los peores momentos.

El actor incidió en las malas condiciones que a las que se enfrentan los sanitarios y afirmó que "no podemos dejarlos trabajar así". También confesó que ellos "no quieren ser héroes pero lo son y tenemos que escucharles". "Tenemos que que hacer cada uno nuestra parte y no salir de casa", concluyó.