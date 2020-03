Coronavirus.- Naix una plataforma "oberta a tot el qui vullga ajudar" per a fer "treball de guerrilla" a la pandèmia

Així ho ha indicat en declaracions a Europa Press l'advocat Juan Carlos Navarro, membre d'aquesta entitat de caràcter nacional i que en 30 hores -des de la seua creació- ha rebut centenars de peticions per a sumar-se i col·laborar.

Es tracta d'una plataforma que abasta múltiples àmbits d'actuació. Per posar un exemple, aquest divendres s'ha encarregat de repartir a la Unitat d'Intervenció Policial (UIP) diferents gels, guants i mascaretes.

Així mateix, l'entitat té previst, segons ha indicat Navarro, emetre vídeos de motivació, d'autoajuda, 'coaching' o consells mèdics. D'altra banda, també té previst gestionar demandes i querelles per possibles responsabilitats en la gestió d'aquesta pandèmia.

"Des de la plataforma de víctimes volem ser un vehicle d'ajuda per a tots i cadascun dels afectats en aquesta crisi sanitària", ha informat l'entitat.

RECLAMACIONS

En relació amb les reclamacions, la idea és defendre treballadors del sector sanitari, de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat (FCSE), del sector farmacèutic o de qualsevol altra professió, bé per ser familiars o pacients, que vullguen demanar el que els corresponga.

"Si vos heu infectat com a conseqüència de l'incompliment del deure de seguretat, com de les obligacions de protecció adequades de la vida i la salut, així com la falta de dotació de mitjans de protecció per part de les entitats competents, anem a defendre els vostres drets", assevera la plataforma.

L'objectiu és reclamar als responsables "directes" tots els possibles perjuís que s'hagen causat a les víctimes d'aquesta pandèmia, "en virtut de la seua obligació de vetlar per la salut pública i de la seua obligació de vigilar l'adequat i correcte exercici de la sanitat pública i privada", postil·la.

Per a açò, es podran emprendre accions legals, bé per via civil o penal. La defensa ha sigut encarregada al despatx Navarro & Larriba Advocats, que coordinarà les accions legals. I s'han oferit més bufets per a col·laborar.