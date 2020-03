David Broncano se abre con Jordi Évole: "Esta semana ha muerto un familiar mío"

David Broncano protagonizará el próximo domingo, 29 de marzo, la nueva entrega de Lo de Évole, el programa conducido por Jordi Évole donde ambos charlarán sobre la importancia del humor en plena crisis global del coronavirus.

El presentador del espacio de Atresmedia cambia de esta manera las cárceles por las videollamadas desde casa para abordar la pandemia del Covid-19, una crisis sanitaria en la que algunos critican que los cómicos se estén "divirtiendo demasiado", mientras otros ven las risas como una manera de desconexión.

En el avance del programa, el conductor de La resistencia se abre en canal para contar cómo vive los momentos complicados durante la cuarentena: "Esta semana ha muerto un familiar mío, por otro motivo", avanza, y añade: "Lo que ha sido la hostia es como, aparte del dolor de que muera alguien cercano, la falta de poder darte un abrazo con tu familia y recordarle. Eso es brutal", cuenta.

Por ello, el cómico defiende que no decaiga el uso del humor: "Llegará un momento en el que, como esto se va a alargar, habrá que ver cosas que no sean referentes al coronavirus. Por lo que has dicho, reírse y el humor te evade un montón", explica.

La próxima entrega del programa de La Sexta contará además con la presencia del expresidente de Uruguay, José Mújica, a quien también entrevistará Évole por vía telemática. En la anterior emisión, el periodista entrevistó al Papa Francisco, con quien charló sobre el avance del Covid-19.