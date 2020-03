Coronavirus.-PPCV demana a Puig que "assumisca el comandament" de residències després del "bany de realitat" de Fiscalia

Així s'ha pronunciat després que la Fiscalia Provincial de València haja advertit de situacions "dramàtiques" que s'estan vivint en moltes residències de la província com a conseqüència del coronavirus. Segons estan traslladant des dels centres d'ancians al ministeri públic, existeix una "patent" falta de mitjans i els empleats estan "desbordats", "al límit" de les seues possibilitats.

Sobre aquest tema, Bastidas ha lamentat que haja de ser la Fiscalia la que "li òbriga els ulls al president de la Generalitat" i "li haja donat un bany de realitat". En un comunicat, ha recalcat que hi ha 54 residències afectades i que només en la residència d'Alcoi (Alacant) hi ha ja 28 majors morts, una xifra "esgarrifosa que hauria de fer reflexionar a Puig sobre la gestió de les residències d'Oltra".

Per tot açò, ha instat Puig a "no perdre temps" i assumir les competències de les residències de majors de la Comunitat Valenciana i "llevar-li-les a la vicepresidenta social, tal com ja ha passat en la comunitat de Madrid", per a "posar-se a la feina i exercir la seua responsabilitat".

Bastidas ha assenyalat que la consellera de Sanitat, Ana Barceló i la vicepresidenta segona, Mónica Oltra, van protagonitzar un "contrasentit" en passar-se "una a una altra la responsabilitat sobre la residència de majors", la qual cosa al seu juí demostra que "cal posar ordre i centralitzar, assumint les competències de Mónica Oltra".

"No podem demorar-nos més, cada minut que passa és vital per als nostres majors", ha assenyalat la parlamentària del PPCV, que presentarà una bateria de preguntes per a "saber qui són els responsables de la logística per a repartir eixes mascaretes, quals són els criteris utilitzats per al repartiment i a quins centres residencials de majors se'ls ha repartit i quantes, centre per centre".