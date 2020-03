Coronavirus.- Oltra destaca el paper de les comunitats: "Al final som les que estem traient les castanyes del foc"

Així s'ha pronunciat Oltra en la roda de premsa posterior al ple del Consell en ser preguntada per la gestió de la crisi davant les queixes de falta de material en l'àmbit sanitari i sociosanitari i també per l'actuació del Govern central en l'àrea sanitària i en l'econòmica.

Respecte a la falta de material de protecció en aquesta pandèmia, ha indicat que "és obvi que hi ha hagut, no a la Comunitat Valenciana, sinó a tota Espanya, una manca de material de protecció que ha sigut generalitzada".

"Si alguna cosa ha evidenciat aquesta pandèmia és la virtut de l'estat de les autonomies", ha dit, i que la millor manera d'atendre la sanitat és "des de la proximitat que donen les comunitats i la descentralització" perquè són les pròpies autonomies les que estan buscant els equips de protecció, mascaretes, guants i bates per a proveir els seus sistemes sanitaris i sociosanitaris.

Per açò, ha indicat que quan passe aquesta crisi aquesta qüestió haurà d'analitzar-se "davant d'aquells que fan una defensa de la centralització de l'Estat". "Els dies que ha estat tot residenciat en eixa centralització s'ha generat falta de material que ara les comunitats estem suplint", ha remarcat, amb el repartiment en els últims dies del material aconseguit.

Precisament respecte a l'arribada dels test a la Comunitat, ha indicat que "s'està treballant" perquè arriben i siguen "fiables" i quan ho facen s'empraran en els sectors que els estan esperant, el sanitari i el sociosanitari. Preguntada per la data, ha indicat que no sap quan arribaran i no creu que ningú ho sàpia en aquests moments: "Sí que volem que el material i els test arriben al més prompte possible i en condicions òptimes, que servisquen per a la seua funció".

Davant les repreguntas dels mitjans sobre si el Consell no valora ni opina sobre l'actuació del Govern central en aquesta crisi, ha insistit que eixa posada en valor de les autonomies "és una presa de posició política" davant "dels capdavanters de l'Estat centralitzat, de la 'una, grande y libre', que n'hi ha".

Així, ha insistit: "S'ha evidenciat l'important que és gestionar des de la proximitat servicis tan importants com el sanitari, al final som els que estem traient les castanyes del foc".

AJORNAMENT D'IMPOSTOS

D'altra banda, Oltra ha sigut també preguntada sobre si considera que el Govern hauria d'ajornar el pagament d'impostos als empresaris, com se li està reclamant. Sobre aquest tema, ha indicat que "el que pensa és el que fa" i per açò aquest mateix divendres s'ha aprovat un decret en el qual, entre altres mesures, s'amplia fins a un mes comptat des del dia en què es declare la fi de la vigència de l'estat alarma, dels terminis per a la presentació i pagament de les autoliquidacions dels impostos sobre Successions i Donacions i sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

"Dins de les nostres competències hem aprovat un ajornament de les obligacions tributàries", ha dit, en els impostos cedits a la regió, aquells sobre els quals pot actuar.

Per açò, ha reiterat la posició del Govern valencià sobre aquest assumpte: "El Consell pensa el que fa i en l'àmbit de les nostres competències en els impostos que depenen de la Comunitat Valenciana s'ha ajornat el seu pagament amb motiu de la pandèmia. A la Comunitat Valenciana ho hem fet i això també és un missatge al món".