Estas son las tarjetas y carnés que puedes llevar en tu teléfono para evitar utilizar objetos físicos

Hay que quedarse en casa, porque como dice uno de los lemas más oídos estas semanas “cuanto antes dejemos de hacer vida normal, antes volveremos a la normalidad”. Tristemente, algunos todavía no pueden no salir y deben ir a sus trabajos a pesar del coronavirus. Y también hay que salir al supermercado -con moderación, por favor- o a que nuestros perros hagan lo suyo.

En todo caso, las autoridades recomiendan que utilices los menos objetos físicos posibles si tienes que salir, por ejemplo, que intentes no pagar en efectivo. Una buena solución es llevar todas las tarjetas que puedas en tu teléfono móvil.

Lo primero, lo oficial

Desde principios de febrero la Dirección General de Tráfico (DGT) tiene disponible una aplicación que permite conducir sin llevar el carné encima y, también, realizar otros trámites de tráfico. Con MiDGT, como se denomina la app, puedes llevar el carné de conducir en tu móvil.

Aunque en España la manera legal y obligatoria -para los mayores de 14 años- de identificarse ante las autoridades es mostrando el DNI, el carné de conducir es también un documento oficial y puede servir para demostrar quién eres.

A la compra libres de 'cash'

¡Pagar con el móvil es el gesto más cómodo del mundo! ¿Todavía no has vinculado tu tarjeta bancaria en tu smartphone? Es muy sencillo y te evitas sacar ya no solo el dinero en efectivo, también la propia tarjeta. Una cosa menos que llevar en estos días de cuarentena.

Prácticamente todos los fabricantes de teléfonos tienen la opción de integrar la tarjeta bancaria dentro de los mismos para pagar directamente desde ahí. Incluso muchos smartwatches dejan también hacer pagos.

No te preocupes: es un sistema muy seguro. Por ejemplo, en Apple Pay, aseguran que “el número de tu tarjeta nunca queda almacenado en tu dispositivo ni en sus servidores, y Apple jamás lo comparte con los comercios”.

Y cuando usas Google Pay para pagar en tiendas, “la información real de tu tarjeta nunca se comparte con el comercio, por lo que tus datos están siempre protegidos”.

¡No te quedes sin tus puntos del súper!

Media España tiene tarjetas de fidelización de los principales supermercados -una dinámica muy utilizada por marcas como Día o Eroski- para acumular puntos y conseguir ofertas especiales. Si eres de esos y no quieres que esta cuarentena te pille sin tu tarjeta de cliente, puedes utilizar los llamados ‘monederos virtuales’.

Uno de los más populares es Stocard. Disponible de manera gratuita para iOS y Android, con él puedes tener todas tus tarjetas de fidelización en una misma aplicación y beneficiarte de todas sus ventajas y descuentos. Más de 40 millones de usuarios utilizan este servicio.

Cuando tengas que ir a trabajar

Recuerda que también es recomendable portar algún documento que justifique el desplazamiento cuando vas a trabajar, como un certificado de la empresa o la tarjeta de empleado. Lo puedes llevar digitalizado también en el teléfono para no tener que sacar nada más ante los agentes.