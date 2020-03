Josefa, en 'First dates: "Soy nudista y no me importa hasta donde me lleguen las tetas, me aporta libertad"

La naturalidad de Josefa conquistó a Pietro desde el primer instante que se conocieron este jueves en First dates. Aunque al final, la malagueña no quiso volver a quedar como pareja, "sí que me gustaría tenerte como amigo", afirmó.

El primero en llegar al local de Cuatro fue el piloto de barco, que comentó en su presentación que "me gusta vestir y oler bien, llevar ropa y zapatos de marca, pero lo que realmente hago es ir a oportunidades y aprovechar los descuentos".

Fue recibido por Lidia Torrent, a la que le comentó que había llevado unos bombones italianos a su cita, aunque Pietro afirmó que "estoy enamorado de mí mismo. Tengo un ego alto y considero que tengo una capacidad interesante de transmitir a los demás".

Su cita fue Josefa, que reconoció que era "una persona muy abierta de mente porque soy liberal, creo que la sexualidad puede ser abierta y hay muchísimos tipos de ella". Y añadió que "nunca llevo expectativas con los demás".

En la cena, la malagueña le comentó a Pietro que "no busco ninguna media naranja yo sola estoy completa. Busco alguien que no me quiera, que me ame". Y aclaró que esa persona debía estar "sin mí de puta madre y que conmigo, esté mejor. Que me elija pudiendo estar feliz sin mí".

Durante la velada, Josefa siguió contándole a su cita sus gustos: "Soy bisexual, me di cuenta y lo acepté porque entendí que eso forma parte de la naturaleza. He estado con chicas y con chicos, y bien".

Pietro, por su parte, reconoció que "no tengo ningún problema con la bisexualidad, ha estado dentro siempre de mi fantasía. Hasta podría decir que estoy encantado".

Cena de Josefa y Pietro, en 'First dates'. MEDIASET

Pero la declaración que dejó perplejo al italiano fue cuando Josefa le dijo que "soy nudista, pero no solo en la playa, en casa, en las reuniones, asambleas... Cuando estoy desnuda no me importa donde me llegan las tetas, me aporta libertad".

Al final, el piloto de barco sí que quiso una segunda cita con la malagueña: "En un principio no la descartaría, me gustaría porque he encontrado cosas que pueden ser motivo de coincidencia y podríamos llegar a algo más".

Por su parte, Josefa no quiso volver a quedar "en plan de amor o pareja no tendría una segunda cita. Pero quiero tener tu teléfono y tenerte como amigo".