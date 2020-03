Coronavirus.- Els 'Coronavirus Makers' creixen amb personal i alumnes de la UPV per a imprimir equips de protecció en 3D

Així, des de les seues cases, equips de diferents centres i instituts d'investigació de la UPV treballen en la impressió 3D de suports de les mascaretes de protecció. Una vegada impresos, són els mateixos equips els que assemblen la peça 3D amb la resta de components (làmina d'acetat i elàstic).

És el cas, per exemple, de l'equip dirigit per Constanza Rubio, professora de Física Aplicada de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronómica i del Medi Natural (EAMN), que participa en aquesta iniciativa juntament amb el seu grup d'investigació del Centre de Tecnologies Físiques (CTF) de la UPV.

El prototip se'n va actualitzant i perfeccionant amb les indicacions de Coronavirus Makers i en aquests moments, ja s'està imprimint una tercera versió de la qual es produeixen unes nou mascaretes al dia.

"Amb aquesta iniciativa es demostra, una vegada més, la important tasca investigadora i docent que es duu a terme en la universitat i la capacitat d'adaptació als canvis. Des de la UPV, estem treballant perquè els alumnes salven aquest curs, però també, cadascú des de la seua àrea d'investigació, aportant el necessari per a superar junts aquesta crisi", destaca Constanza Rubio.

Una altra de les accions es desenvolupa en el campus d'Alcoi (Alacant) de la Universitat Politècnica de València. En aquest cas, des de la seua direcció es coordina tot l'equipament d'impressió 3D del campus disponible tant en l'espai Generació Espontània Design Factory com en el departament d'Enginyeria mecànica. En total, són set les impressores que estan en funcionament aquests dies, per a crear els suports per a màscares de protecció.

"Una vegada impresos, muntem les màscares amb la resta de materials i posteriorment, seguint els protocols de desinfecció establits, es procedeix a la neteja de cada EPI, llistes per a la seua distribució", explica Jaume Masiá.

El professor de la UPV coordina a més l'equip de treball de Coronavirus Makers de tota la ciutat d'Alcoi, en el qual s'integren ja prop d'un centenar de membres i que compta a més amb la col·laboració d'una gran quantitat d'empreses locals i institucions, "indispensables per a poder produir aquestes EPIs", remarca Masiá.

PROTOTIP PER A PRODUCCIÓ EN MASSA

Des de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura (ETSA) i l'Institut de Restauració del Patrimoni (IRP), José Luis Alapont coordina un altre dels projectes amb segell UPV. En aquest cas, treballen en un nou prototip de visera per a produir a partir de motles i impressió 3D.

"El problema d'imprimir cada peça és el temps (al voltant de 2 hores). En el nostre equip hem desenvolupat un motle de silicona per a la visera, la matriu de la qual s'imprimeix en 3D, perquè la producció es puga fer de forma artesanal, però en sèrie. Estaria a mitjan camí entre la producció individualitzada i la industrialitzada. És a dir, amb aquest sistema usant quatre motles, podem tindre 200 suports de les viseres al dia, la qual cosa agilitza moltíssim la disponibilitat d'aquests equips de protecció per al personal que ho requerisca", destaca José Luis Alapont.

A més, des del grup de Generació Espontània Makers UPV s'està col·laborant activament en diversos projectes de la iniciativa Coronavirus Makers, com el disseny de respiradors o la fabricació de viseres de protecció.

"Tenim un grup d'impressió 3D amb més de 60 persones disposades a imprimir viseres i altres elements necessaris per a la protecció sanitària. Actualment els materials s'estan imprimint de manera individual pels membres en les seues pròpies cases i s'estan posant a la disposició de qualsevol hospital que ho necessite a través dels mitjans de distribució autoritzats", explica Iván Torres, membre de Makers UPV.

I els membres de Fórmula Student UPV, un altre dels equips de Generació Espontània, aparquen aquests dies la fabricació del seu pròxim prototip i dediquen tot el seu esforç a aquesta iniciativa, imprimint també les subjeccions per a EPIs amb els seus equips.

Des de la universitat valenciana al·ludeixen també a la tasca de Be More 3D, empresa nascuda en l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria d'Edificació (ETSIE) de la UPV. Líder en el desenvolupament i fabricació d'impressores 3D per a construcció, centra els seus esforços aquests dies a aportar el seu granit d'arena a la iniciativa Coronavirus Makers. Si escau, amb la col·laboració del professor de l'ETSIE, José Ramón Albiol i l'equip de R+D+Arq, treballen també en la impressió 3D dels suports de les màscares de protecció.