Un policía y un cerrajero, los invitados sorpresa en la velada organizada por El Dioni en 'Ven a cenar conmigo'

Nadie podía esperar que la cena organizada por El Dioni este miércoles en Ven a cenar Gourmet Edition fuera tranquila y sin sobresaltos.

Hasta la casa del exvigilante tuvieron que acudir un policía y un cerrajero para liberarle de unas esposas que se había puesto al principio de la velada: "En 30 años, jamás pensé tener unas esposas en la muñeca, y me jode", afirmó.

Y así es como se empieza un salseo #VenACenarDionihttps://t.co/32ZEbp1bMipic.twitter.com/ENk3eAg8qy — Ven a cenar conmigo (@VenACenarTV) March 25, 2020

Pero con esposas y todo, el anfitrión quiso deleitar a sus invitados con sus platos, e intentar lograr el mayor acopio de puntos y así llevarse el premio de 3.000 euros.

El entrante, como no podía ser de otra manera, se llamaba 'Delicias de Brasil', y consistió en una sopa de marisco con carabineros, almejas, rape, merluza, gambas y calamar.

Antes de que Bibiana Fernández, Carmen Borrego y Víctor Sandoval pudieran probar el plato principal, un policía amigo de El Dioni acudió en su ayuda para liberarle de las esposas.

"Se lo van a tener que llevar. Esto es la base de Torrente 6, y menos mal que no llevaba el peluquín", señaló Sandoval. Por su parte, el anfitrión reconoció que "si no se lo pasan bien con lo que está sucediendo, son alienígenas".

El policía fracasa y no consigue abrir las esposas

El policía comentó que "he puesto muchos grilletes, pero he quitado muy pocos", mientras intentaba abrir las esposas, pero al final, no lo consiguió: "Llámame para cenar, pero no para esto".

Las esposas de El Dioni, en 'Ven a cenar conmigo Gourmet Edition'. MEDIASET

Tras la pausa en la cena, El Dioni les llevó el plato principal a sus invitados, llamado 'Furgonazo', un solomillo de ternera gallega con tomates cherry, patatas confitadas con mantequilla y salsa de boletus.

Antes del postre, nueva interrupción, en este caso fue un cerrajero el que acudió a liberar a El Dioni de las esposas que llevaba puestas en la muñeca izquierda. "Esto hay que cortarlo con la radial", afirmó el cerrajero ante la cara, mezcla de miedo y sorpresa, del exvigilante.

Mientras que Sandoval exclamó: "¡Estamos cortando una mano en directo!", Borrego afirmó que "me he metido para dentro porque me daba mucha dentera el ruido de la radial".

Tras conseguir liberarle, le invitaron a que se quedara a cenar, pero el cerrajero declinó la oferta. "Como habrá visto la comida el cerrajero que no ha querido ni comer", comentó Sandoval entre risas.

Y al final fue el cerrajero el que arregló la noche de Dioni... ¡Menos mal! #VenACenarDionihttps://t.co/32ZEbp1bMipic.twitter.com/hZiPDQskiQ — Ven a cenar conmigo (@VenACenarTV) March 25, 2020

La relajación, con el postre

Y por fin llegó el postre, 'A la saca', un sorbete helado de limón con cava y mucho vodka que fue el protagonista, aparte de su incidente con las esposas...

Al final, y entre policías, cerrajeros y votos, Fernández continúa en cabeza de la clasificación con 24 puntos (por los 18 de Sandoval y los 18 que recibió este miércoles El Dioni), a la espera de cenar en casa de Carmen Borrego y decidir quién es el ganador de los 3.000 euros del premio.