Activa el cuerpo... pero también el cerebro con estos puzles de 1.500 piezas que pondrán a prueba tu pericia

No solo con el ejercicio físico conseguimos que el reloj parezca ir más rápido. Activar el cerebro (y ponerle retos) debe formar parte de nuestras rutinas de estos días, pues, además de recuperar o potenciar agilidad en tantos ámbitos como nos propongamos, conseguiremos que las horas de entretenimiento se multipliquen. Y, no, no te estamos proponiendo desempolvar tus apuntes de EGB de integrales y lógica filosófica (aunque, sí quieres, es un buen momento...); nosotros somos más de esos puzles con tantas piezas que lograr los cuatro lados te llevan más de un par de días.

Sabemos que los que tienes en los armarios de casa desde hace años ya los sabes hacer casi con los ojos cerrados. Por ello, hemos buceado en Amazon para traerte algunas opciones entretenidas que te supongan todo un reto: 1.500 piezas, gamas cromáticas parecidas y verdaderos rompecabezas para poner a prueba tu pericia. Eso sí, corre que van que vuelan: no eres el único al que se le ha ocurrido renovar sus viejos rompecabezas.

¿Te atreves con estos puzles de 1.500 piezas?

Un rincón de París... Dejarnos embriagar por el ambiente de los cafés parisinos es posible con este puzle de 1.500 piezas en el que podemos observar el emblema de París, la Torre Eiffel, y una bulliciosa calle llena de cafeterías y puesto de flores en uno de los habituales días de lluvia en la capital del país galo. ¿Te apetece viajar hasta allí?

Puzle parisino. Amazon

Un rompecabezas no apto para impacientes... Además de tener 1.500 piezas, los amantes de los retos deben enfrentarse en este puzle con una mezcla cromática similar en las dos partes en las que se divide. Así, cuadrar árboles y pequeños edificios no es fácil, ¿pero quién dijo miedo?

Vistas de Central Park. Amazon

Arte en pequeñas piezas... Contar con una obra de arte en casa es algo codiciado por muchos, pero solo al alcance de algunos bolsillos. Sin embargo, podemos tener una pieza que, encima, hayamos construido nosotros. Este puzle de 1.500 piezas recoge la mítica obra de Klimt, El beso.

Para un museo en casa. Amazon

Para soñar con el verano... La delicadeza de sus trazos será el mayor de los obstáculos, pues en este rompecabezas los matices importan (y mucho). Eso sí, te aseguramos que, entre ola y ola, es tiempo se te esfumará volando.

Puzle para soñar con el verano. Amazon

Para viajar... Hasta el atardecer en una playa desierta. Pero, ¡ojo! Que la belleza del paisaje no te confunda: el fundido de azules y naranjas del horizonte te dará algún que otro quebradero de cabeza. Pero, tranquilo, cuando lo resuelvas casi podrás sentir el olor del mar.

Un puzle para irnos lejos. Amazon

