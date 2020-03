Naix 'Confina@s20', un projecte per a documentar en xarxes socials com es viu la crisi des de les llars

Tres productors audiovisuals de València han posat en marxa el projecte 'Confina@s20', que naix per a documentar en les xarxes socials com es viu la crisi de la pandèmia del COVID-19 des de les llars.

Com registrar aquesta crisi que estem vivint si no podem eixir de casa? Aquesta és la pregunta que es van fer els productors des del confinament, davant la necessitat professional de documentar com les persones estan vivint aquesta emergència sanitària.

Per a donar-li resposta, han decidit obrir grups i perfils en les xarxes socials amb el lema Confina@s20 amb la finalitat de recopilar videotestimonis de diferents parts del món usant per a açò disparadors, que en el futur poden nodrir un possible documental d'aquesta crisi, expliquen els responsables del projecte en un comunicat.

Fa una setmana que la idea es va iniciar en Facebook, Twitter i Instagram i ja ha arreplegat videotestimonis i reflexions de diferents països. La primera pregunta que es va llançar va ser: "Què et fa por de la situació que estem vivint?" I va haver-hi diversitat d'opinions.

"L'objectiu del projecte és aprofitar les qualitats de les plataformes socials com a espai d'expressió, però per a aconseguir testimonis més profunds, íntims i personals que els que abunden", conta Federico Caraduraje, un dels promotors de la idea juntament amb Adrián García i Juan Pablo Palladino. "La veritat és que ens hem sorprés per l'autenticitat amb què respon la gent, que seria difícil d'aconseguir en una entrevista comuna, amb càmera i periodista", afig García.

Final obert

En "coherència amb la incertesa" que imposa la situació de la pandèmia de Covid-19, el projecte Confinad@s20 s'ha llançat com una proposta de documentació audiovisual amb final obert. Per això les preguntes que se'n van llançant en els murs de les xarxes es planifiquen amb el desenvolupament dels esdeveniments. El que tenen en clar els productors és que els testimonis han de reflectir les emocions i pensaments amb que la gent està vivint aquesta crisi.

Així, quan el panorama sanitari s'estabilitze d'alguna manera, els testimonis recopilats hauran servit per a traçar un diari de viatge de la pandèmia des de la intimitat de les llars. I potser servisquen per a contrastar amb l'anàlisi d'experts i dibuixar un retrat audiovisual d'aquest procés social, econòmic, humà. Però tot està per veure, com el desenllaç de la mateixa situació mundial.

Mentre, la segona pregunta ja convida a compartir en els murs del projecte: "Què opines de les mesures que s'estan prenent per a afrontar l'emergència sanitària? Quines canviaries, què proposaries?".