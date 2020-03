Coronavirus.-Sanitat estudia un protocol per a permetre les famílies acomiadar-se de sers estimats en UCI abans de morir

20M EP

La Conselleria de Sanitat està estudiant un protocol per a permetre a les famílies acomiadar-se dels seus sers estimats que es troben en estat greu ingressats en les Unitats de Vigilància intensiva (UCI) abans de morir. "S'estudia com es pot fer i qual és el mitjà més adequat per a tindre eixe moment tan especial d'acomiadar-nos d'un ser estimat".