Llega la hora de purificar tu casa: estos dos difusores están rebajados (solo hoy) un 30% en Amazon

Quien más, quien menos sufre estrés, ansiedad o falta de un rato para dedicarse a uno mismo y relajarse. Los ritmos vitales actuales nos obligan a ir siempre a 200 por hora y, cuando conseguimos llegar a casa, caemos rendidos sin disfrutar de ese rato para nosotros. ¿Por qué desaprovechamos los beneficios que esto conlleva? Para conseguirlo, podemos contar con ciertas ayudas que nos faciliten la relajación.

Podemos probar a practicar yoga o meditación, dos disciplinas en las que la concentración en uno mismo y la relajación son dos premisas fundamentales. Tanto si eres un yogui experto como si estás iniciándote en estos dos ejercicios, debes saber que existe un gadget que puede hacer aún más placenteras estás prácticas: el difusor de aceites esenciales, un dispositivo que contribuye aún más a la relajación y que ayuda a crear un ambiente adecuado para estas disciplinas.

Pero no solo de amantes del yoga viven los difusores, ya que no hay porqué practicar este deporte (ni ninguno otro) para aprovecharse de sus beneficios. Basta con querer relajarse y disfrutar de las ventajas de la aromaterapia, entre ella favorecer el descanso, paliar dolores y disminuir el estrés. Además, son un elemento decorativo más del hogar gracias a su cuidado diseño y contribuye a purificar tu hogar. Y, ¡atención!: si quieres hacerte con uno, no creas que tu bolsillo se va a quedar temblando. Amazon rebaja solo hoy alrededor de un 30% dos de sus difusores avalados con la etiqueta Amazon’s Choice, con los que tu inversión no llegará ni a 25 euros. ¿Con cuál te vas a quedar?

Así es el modelo de Avaspot, con un 36% de descuento,…

Este difusor es silencioso y dispone de hasta siete tonos led para crear un ambiente propicio para la relajación. Tiene 250ml de capacidad para la mezcla de agua y aceite esencial que necesita para difundir y se apaga de forma automática si se vacía. Es perfecto para habitaciones pequeñas, pero hay que tener en cuenta que este artículo no incluye aceites para la aromaterapia, por lo que hay que adquirirlos aparte. Hoy está rebajado en Amazon un 36% y se puede adquirir por 17,24 euros.

Difusor Avaspot.

… y así el de Tenswall, con una rebaja del 28%

Este modelo, rebajado un 28%, tiene 400ml de capacidad y dispone de temporizador de 1, 3, 6 horas o constante según la vaporización que se desee para purificar y humedecer el ambiente. Con este gadget, además de la aromaterapia, podemos beneficiarnos de la acuoterapia y la fototerapia, gracias a las siete tonalidades de luz que tiene. Dispone de dos modos de vaporización y de un apagado automático cuando se queda sin agua, para garantizar la eficiencia energética

Difusor Tenswall.

