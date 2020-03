Kim Kardashian muestra lo que sufre para ponerse los trajes de látex que usó en la Semana de la Moda de París

Kim Kardashian acudió la semana pasada al desfile de Moda de París y, para el evento, eligió un outfit que no dejó indiferente a nadie. La influencer se superó a sí misma y eligió tres trajes de látex de la firma francesa Balmain.

Muchos seguidores se preguntaron cómo se enfundó en estos diseños tan ajustados. Por eso, la integrante más famosa del clan Kardashian decidió que las cámaras de su famoso reality show, Keeping Up with the Kardashians, grabasen el momento.

Sin duda alguna, un momento complicado para ella como puede verse en el vídeo. Con la ayuda de dos asistentes y ante la mirada de su hermana Kourtney, mostró el proceso para entrar en los trajes de látex.