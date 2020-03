Una empresa valenciana fabrica proteccions facials per a sanitaris davant la crisi del coronavirus

L'empresa valenciana Tallers Xúquer de Carcaixent (València), especialitzada en la producció d'articles realitzats amb fibra de vidre, ha canviat aquests dies la seua activitat econòmica per a fabricar proteccions facials per a sanitaris i d'aquesta forma "col·laborar" davant la crisi del coronavirus.

Així ho ha precisat Víctor Bosca, gerent de l'empresa en declaracions a Europa Press Televisió, qui des de dijous passat va veure la necessitat d'aportar els seus coneixements i maquinària per a la creació de materials que puguen previndre contagis del Covid-19 entre els professionals de la Sanitat.

Des que van començar dissabte passat en la industrialització d'aquests protectors, amb l'ajuda dels treballadors voluntaris de l'empresa, han distribuït fins a 400 protectors entre l'Hospital Universitari de la Ribera (Alzira) i l'Hospital General de Requena, i per a aquest dilluns esperen tindre llistes altres 380 a 400 unitats.

La seua iniciativa està sent secundada per diverses empreses pròximes que s'han interessat per la forma de producció que han iniciat en Tallers Xúquer. Proveïdors i entitats públiques també han oferit la seua disponibilitat per a cedir-los matèries primeres amb les quals poder desenvolupar aquestes pantalles protectores.

La inspiració li va sorgir a Víctor després d'una conversa amb un amic que li va consultar si en la seua empresa tenien possibilitat de distribuir equips de protecció individual entre sanitaris. Davant aquesta demanda, ell va veure una forma d'utilitzar les ferramentes de treball, que s'havien quedat parcialment paralitzades pel cessament d'activitat davant la crisi sanitària, per a crear elements que pogueren protegir els sanitaris que estan "cara al públic".

"El meu amic em va dir 'Víctor, ens estan enviant a la guerra i tu estàs fent els jupetins antibales que poden salvar vides', i això em va fer iniciar-me", ha assegurat Bosca com un dels moments clau en els quals va decidir emprendre aquesta iniciativa.

En aquestes proteccions facials, Tallers Xúquer empra materials en els quals estan especialitzats en aquesta empresa i amb els quals habitualment creen contenidors de vidre o peces de nàutica i aviació, usant la tècnica del tall d'aigua a pressió. És el cas d'una de les parts que van ajustades a la zona superior del cap i que han dissenyat de tal forma que s'adapta a les diferents grandàries de cap.

En la part de la pantalla, que cobreix bona part del rostre, han emprat plàstics transparents més comuns i que són similars als quals s'usen en les enquadernacions. Una matèria primera "senzilla" d'utilitzar i sobretot "fàcil de netejar".

Darrere d'aquesta pantalla els sanitaris poden portar les seues mascaretes però els protectors facials suposen un "element més d'ajuda" per a protegir als professionals que treballen en els centres sanitaris.