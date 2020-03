Coronavirus.- Arriba el primer Concurs Internacional de Fideuà des de Casa per a premiar al plat de "millor aspecte"

L'ACG Fideuà de Gandia ha llançat el concurs per a aprofitar els dies que estem passant a casa tot el país i en el qual guanyarà aquell que haja cuinat la millor fideuà de Gandia a casa, ha explicat l'organització en un comunicat.

Per a açò, els concursants han de complir una sèrie de requisits: primer, seguir les xarxes de l'associació en Facebook (Fideuà de Gandia) i Instagram (@fideuadegandia). Segon, penjar la foto de la seua fideuà en els seus perfils de Facebook i Instagram. La publicació haurà d'incloure els hashtags #FideuàEnCasa i #FideuàDeGandia. Es valorarà especialment que estiga elaborada amb "els ingredients originals de la fideuà de Gandia".

A més, els participants hauran de respondre correctament aquestes dos preguntes en la seua publicació: 'A- Com es deia la barca on es va cuinar la primera fideuà?' i 'B- Quals són els ingredients originals de la Fideuà de Gandia?'.

El premi per al primer classificat serà un cap de setmana gastronòmic a Gandia per a dos persones, que inclourà allotjament, taller de cuina sobre la fideuà de Gandia i tast de cervesa artesanal Terrànea, a més d'un passeig amb vaixell per la costa de Gandia cortesia de Mundo Marino Excursions. La data es concretarà amb el guanyador i l'allotjament. També hi haurà premis per als tres primers classificats.