Diego Matamoros a la espera de la prueba por coronavirus: "Tengo tos y fiebre"

Diego Matamoros se ha desahogado con sus seguidores de Mtmad por la situación que está atravesando estos días. El joven tiene que enfrentarse a un test del coronavirus tras estar varios días con problemas de salud.

"Todo lo que coma o beba siempre tiene el mismo sabor: a nada. No tengo mocos, pero sí tengo dolor en el pecho, tos, cansancio generalizado y de vez en cuando tengo fiebre, no muy alta (37,8ºC o 38’1ºC). Aparte, lo que también tengo son dolores musculares y anginas, aunque esto último me pasa todos los años", confesó a sus seguidores.

El hijo de Kiko Matamoros empezó a sospechar cuando un compañero suyo dio positivo. "Uno de los colegas con los que voy a entrenar tenía los mismos síntomas y él ha dado positivo, así que es muy probable que yo también lo tenga".

Por eso, Diego Matamoros no dudó en hacer caso a los consejos de las autoridades sanitarias y decidió tomar medidas: "He llamado al teléfono de emergencias habilitado por la comunidad de Madrid y en las próximas horas va a venir un doctor a hacerme el test del coronavirus, porque tengo varios síntomas que coinciden y puedo ser portador", comentó.

Sin el apoyo de Estela

Además, a esta situación se le suma la soledad de no tener el apoyo de su exmujer, Estela Grande. "Estoy completamente solo, y es duro. Me hubiese gustado pasar este momento con alguien. Esto es una putada. Al menos las videollamadas grupales me están salvando la vida". ¡Ánimo Diego!