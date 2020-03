Almudena ha superado el coronavirus: "Lo pasé mal por el aislamiento, pero en ningún momento sentí miedo"

Frustración. Ese es el sentimiento con el que Almudena López Jal-ladi define los 15 días de aislamiento que vivió en el Hospital Clínic de Barcelona tras dar positivo en coronavirus. Allí, admite, lo pasó "mal" debido a la reclusión, pero en ningún momento sintió "miedo".

Hace tres semanas y dos días que a Almudena, soprano, le diagnosticaron covid-19 en la ciudad condal. Se encontraba allí por motivos laborales y acababa de regresar de un viaje de trabajo a la localidad italiana de Bienno, a la que había llegado en un vuelo a Milán. A su regreso a España, comenzó a sentir síntomas compatibles con la enfermedad: fiebre, dolor de cabeza, tos, diarrea. Y acudió al hospital, donde dio positivo y fue ingresada.

"Con el primer negativo me eché a llorar, con el segundo la médica me abrazó"

Allí, permaneció ingresada hasta el 13 de marzo. Probablemente su forma de ser y su filosofía de no anticipar problemas ni torturarse por futuribles la ayudaron a sobrellevar las dos semanas que pasó aislada en el hospital. "Yo suelo desconectar. No me preocupo por cosas que todavía no han pasado", explica.

Tras 15 días y seis tests para detectar el virus, obtuvo finalmente dos negativos y pudo abandonar el hospital y salir a la calle, poco antes de que se declarara el estado de alarma en todo el país y tuviera que volver a encerrarse. Esta vez, sana.

"Cuando me informaron del primer negativo, me emocioné y me eché a llorar. Con el segundo, estaba un poco más tranquila, pero me puse muy contenta. Me vestí, me di un montón de prisa y me fui", explica sobre el momento en que recibió el alta.

En cuarentena tras el alta

Ahora, permanece en cuarentena en su casa en Canarias y, aunque sigue sin poder hacer vida al aire libre, al menos está con su familia. "Siento frustración, porque me gusta ir a la playa, a la naturaleza, pero me resigno", apunta, y hace un llamamiento a la población a no salir a la calle para evitar la propagación del virus.

De su paso por el hospital, recuerda especialmente la labor de los médicos y enfermeras y el papel que jugaron para evitar que se sintiera sola, ya que no podía ver a nadie más: "Era el único contacto que tenía que no era por teléfono".

Tras superar la enfermedad, Almudena reconoce que hay gente que le pregunta si puede contagiar la enfermedad, algo que ella desmiente y recuerda los consejos que le dieron en el hospital: lavarse las manos y guardar la distancia de seguridad al salir de casa. E incide, además, en la necesidad de "escuchar al cuerpo" para detectar un posible malestar.