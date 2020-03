Detinguda una dona que acabava de sostraure material sanitari de primera necessitat d'un hospital de València

Segons ha informat la Prefectura Superior de Policia, l'arrest de la dona, de 42 anys, es va produir aquest dijous a la vesprada en un hospital de València després de ser sorpresa pels vigilants de seguretat ocultant el material. A la detinguda, de nacionalitat espanyola, se li considera presumpta autora d'un delicte lleu de furt.

Els agents que realitzaven tasques de prevenció van ser alertats sobre les 15.30 hores perquè es dirigiren a un hospital de València on, pel que sembla, els vigilants tenien retinguda a una dona que havia sostret divers material sanitari de primera necessitat.

Immediatament, els policies de la Unitat Adscrita es van dirigir al lloc on van esbrinar que, moments abans, un dels vigilants de seguretat havia observat com una dona passejava per l'interior de l'hospital, al mateix temps que s'amagava diversos objectes sota les seues robes.

En ser sorpresa, la dona va traure de l'interior de les seues peces divers material sanitari, "de primera necessitat i escàs", que va ser entregat al supervisor de l'hospital. El material sostret es trobava per diverses estades de la zona d'Urgències. La detinguda, amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial.