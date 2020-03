Un cocinero se encara con Alberto Chicote en 'Pesadilla en la cocina': "Eres muy listo tú..."

Las situaciones que ha vivido Alberto Chicote en las cocinas que ha visitado en el programa de La Sexta darían para escribir varios libros, y una de ellas es la que le sucedió este jueves Don Súper Pollo.

El local protagonista de Pesadilla en la cocina, regentado por Helena, pidió ayuda al chef para intentar reflotar el negocio, totalmente vacío y sin clientela. Uno de los problemas que localizó Chicote fue en la cocina, donde Julián hacía y deshacía a su gusto.

En uno de los servicios, unos comensales pidieron unos canelones, el chef le advirtió a Julián que "si los metes ahí, solamente con el calor de la gratinadora no se te van a descongelar". A lo que el cocinero le contestó: "Eres muy listo tú...".

Chicote no se amedrentó y le contestó que "no te creas, muy listo, muy listo no soy. Pero también te digo, muy tonto, muy tonto tampoco".

Al sacar los canelones de la gratinadora, el chef le dijo: "Se te ha quemado, ¿no? Igual no les gusta mucho eso". Entonces Julián, visiblemente enfadado, le respondió que "igual lo arreglo antes de que salgan".

Entonces, con unas pinzas, se dedicó a quitar el queso quemado de los platos mientras Chicote le decía: "Me parece una cerdada de categoría. ¡Madre mía!". Para concluir, el chef afirmó: "Vaya falta de organización, de criterio y de responsabilidad".