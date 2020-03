España sigue bajo las restricciones por la crisis del coronavirus. Esas medidas afectan especialmente al ámbito de los transportes y, por otro lado, a los suministros básicos de luz, gas y agua. Tanto el ministro de Transportes como la vicepresidenta de Transición Ecológica comparecieron este jueves en Moncloa para dar cuenta de los planes de ambas áreas durante el estado de alarma en el que se encuentra el país. En este sentido, Teresa Ribera reiteró que "ninguna familia en situación de vulnerabilidad sufrirá cortes en los suministros básicos de agua y electricidad" mientras dure el estado de alarma. Además, el Gobierno modificará el bono social para incluir a los que sufran cambios en su situación laboral por el coronavirus.

La vicepresidenta quiso dejar claro, además, que "no está prevista" una intervención pública del sector eléctrico, aunque el decreto del estado de alarma lo permite. El Gobierno no lo valora, por el momento, y no lo hará salvo que se dé una situación "extraordinaria".

Por su parte, José Luis Ábalos anunció que desde ya, en las estaciones de ferrocarril, la Policía "podrá requerir los motivos del desplazamiento", con el objetivo precisamente de impedir viajes innecesarios. El ministro además dio una serie de datos que evidencian, dijo, que las medidas "están funcionando".

El uso del Cercanías en Madrid y Barcelona se ha reducido un 15%, la media y larga distancia ha tenido un uso de un 2%, siendo este un nivel "muy bajo" y el uso del transporte público por carretera ha bajado un "89%", según el anuncio de Ábalos. Respecto al mismo día del año pasado, el tráfico aéreo, prosiguió, "se redujo un 56%".

Además, recordó que el Gobierno ha conseguido "mejorar las condiciones de los conductores del transporte público (protegidos por una mampara)". En este sentido, ha añadido que "los vehículos no pueden ser ocupados por más de un tercio de los asientos disponibles". En cuanto a los taxis, solo pueden llevar "un ocupante" salvo casos de necesidad. Para los transportistas, se permiten "dos trabajadores por cabina".