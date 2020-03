Gianmarco Onestini se sincera sobre su enemistad con Kiko Jiménez: "Tiene un problema conmigo, no sé por qué"

Kiko Jiménez y Gianmarco Onestini continúan distanciados. Los exconcursantes de Gran Hermano VIP 7 pasaron de ser buenos amigos a retirarse la palabra tras su paso por El tiempo del descuento, el reality que coronó al italiano como ganador de la primera edición.

Sin embargo, la pareja de Adara Molinero asegura que no quiere continuar la guerra con el que fue su compañero en la casa de Guadalix de la Sierra, tal y como ha explicado en un directo a través de Instagram, donde ha respondido a Sofía Suescun, quien escribía: "¿Por qué no hablas con Kiko, jo?".

Onestini, que pasa los días de cuarentena con la ganadora de GH VIP, ha aclarado en qué punto se encuentra su enemistad con el andaluz: "Kiko siempre tiene que insultarme y atacarme en todos los programas. Yo no tengo ningún problema con él, es él el que lo tiene conmigo, no sé por qué", explicaba.

Asimismo, el joven deja la puerta abierta a la reconciliación: "Si me quiere pedir disculpas, yo las aceptaré; pero si no, no sé qué decirte... No tengo nada en contra de él, que cada uno haga su vida", sentenciaba Onestini.

Suescun quiso quitarle leña al fuego apuntando que "los que se pelean se desean", y que tanto ella como Adara Molinero desean que sus parejas le den una segunda oportunidad a su amistad. De hecho, confesaba su deseo de que puedan cenar los cuatro juntos, aunque sabe que ese plan tendrá que esperar.