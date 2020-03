Alma Bollo se muda y enseña su nueva casa un mes y medio después de dar a luz: "Ha sido un caos"

Después de dar a luz apenas hace un mes y medio, Alma Cortés Bollo ha iniciado una nueva aventura: mudarse. La hija de Raquel Bollo decidió trasladarse, junto a su novio Juan José, a un nuevo hogar.

La pareja, que continúa viviendo en la misma urbanización, estrenó nuevo piso, con tres habitaciones, una condición primordial para los papás primerizos. "A la semana de dar a luz, nos llamó la inmobiliaria para decirnos que teníamos un piso”, contó Alma en su canal de Mtmad.

"Ha sido un caos. Nos hemos pasado tres días limpiando", comentó. Y es que la hija de Chiquetete tuvo que hacer la mudanza una semana después de dar a luz. En su canal enseño las estancias de su nuevo hogar, aunque confesó que sentía tristeza por decir adiós al piso donde vivió con su novio.

La habitación de Jimena. MTMAD

"Me da mucha pena dejar este piso porque aquí fue donde comencé a formar mi familia. Fue a donde me vine a vivir por primera vez con Juanjo, cuando he tenido a mi niña, ha sido al sitio al que hemos venido, donde nos hemos visto como una familia”, confesó la joven.