Alma Bollo regresa a Mtmad y cuenta sus primeras semanas como mamá: "La niña es muy buena, me deja descansar"

Después de un mes de convertirse en mamá, Alma Bollo ha regresado este jueves a su canal de Mtmad Desde el alma para contar a todos sus seguidores cómo están siendo sus primeras semanas como madre primeriza.

La hija de Raquel Bollo contó cómo fue el parto y qué sintió al tener a la pequeña Jimena en brazos por primera vez. "Llevó muchas horas porque yo no tenía contracciones y me las tuvieron que provocar y entonces se me hizo muy largo. Estaba agotada y no tenía nada de fuerza, por lo que lo pasé peor. Pero la niña es muy buena y me deja dormir", confesó la influencer.

La joven reconoció ante sus seguidores que no sabía si iba a poder volver a su canal. "No sabía si me iba a agobiar o si iba a ser capaz de grabar vídeos". Pero sus fans ya pueden estar tranquilos, porque ha vuelto por todo lo alto.

Su miedos después del parto

Después del parto, la hija de la colaboradora de Sálvame tenía una preocupación: ¿sería la pequeña Jimena capaz de tomar el pecho? "Desde el minuto uno me cogió el pecho, que era uno de los mayores miedos que yo tenía. No poder darle el pecho porque a lo mejor ella no me cogiera o yo no tuviera suficientemente leche".

Además, contó que recibió un regalo de Isabel Pantoja: "Me llegaron tres cestas con tres globos enormes. Uno en forma de chupete y otro de biberón. Eran de mi tía Isabel. Me hizo muchísima ilusión".

También tuvo palabras para su chico Juan José Peña. Para terminar, la influencer confesó que se encuentra en su mejor momento: "Estoy super feliz, me encanta el momento que estoy viviendo".