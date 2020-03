Todo lo que tienes que saber de la prueba rápida para detectar el coronavirus: preguntas y respuestas

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas están planificando el despliegue necesario para poder realizar los test rápidos del coronavirus a todas las personas que presenten síntomas de la enfermedad.

Así lo ha avanzado el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, tras la reunión del Comité de Seguimiento del Coronavirus. Estas son algunas de las cuestiones que debes saber sobre la nueva prueba.

¿A quién se le va a hacer este test?

El procedimiento de actuación frente a casos de infección por este nuevo coronavirus indica que las pruebas para su detección se realizarán cuando los pacientes cumplan los criterios de ingreso hospitalario o un cuadro clínico de infección respiratoria aguda. También se podrá considerar la realización del test en personas especialmente vulnerables (como personas mayores) que presenten un cuadro clínico de infección respiratoria aguda independientemente de su gravedad, Recordar que los principales síntomas de la enfermedad son tos seca, fiebre y dificultad para respirar.

¿En qué consiste?

Aunque aún no se conocen detalles, la prueba será sencilla y similar a la que se realiza ahora. El holding empresarial europeo Roche ha elaborado una test altamente automatizado que podría acelerar la capacidad de evaluar a los pacientes hasta diez veces. Las pruebas analizan los ácidos nucleicos extraídos de la saliva o el moco de los pacientes con un bastoncillo. Este sistema proporciona hasta 96 resultados en aproximadamente tres horas. Por otro lado, en China existen pruebas que detectan el coronavirus en tan solo 15 minutos analizando una gota de sangre.

¿Qué va a permitir?

La implantación de la nueva prueba permitirá conocer mucho antes si un paciente tiene o no coronavirus y así actuar en consecuencia y acortar plazos en su recuperación en caso de estar infectado.

¿Se van a disparar los casos de positivos?

Es lo más probable. Sanidad ya ha advertido de que la extensión de las pruebas "puede hacer incrementar sustancialmente el número de casos positivos", pero que el objetivo es obtener una muestra representativa para, a partir de ahí, poder establecer cuánto de diseminada o no es la distribución del virus. No obatante, no se espera una "avalancha" de casos graves, sino el mismo porcentaje de pacientes que requieren ingresar en UCI, que se sitúa en el 5,6% en estos momentos.

¿Por qué es necesario realizar la prueba más rápido?

Las pruebas son cruciales para detener la propagación de Covid-19 porque permite a los trabajadores de la salud identificar a los infectados y ponerlos en cuarentena, incluso si no están experimentando muchos síntomas. Potencialmente, eso puede reducir el número total de infecciones y ganar tiempo para que los fabricantes presenten mejores tratamientos y, en última instancia, una vacuna.