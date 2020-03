Christian Gálvez define su adiós a 'Pasapalabra' como "una herida grande y profunda" que "ya ha sanado"

Han pasado varios meses y la herida se va cerrando. Eso es al menos lo que siente Christian Gálvez tras haber dicho adiós al que, seguro, ha sido uno de los formatos de su vida: Pasapalabra.

El presentador, de 39 años, ha valorado el adiós del programa que presentaba desde hacía ya 12 años en Telecinco y que ahora se pondrá en marcha en Antena 3, tras la sentencia favorable a ITV contra Mediaset.

"Con dolor. Fue un sentimiento de pérdida muy grande, sobre todo por la urgencia, el 'de hoy para mañana', por la cantidad de gente que se quedó sin trabajo, y los millones de espectadores que se dejaron de tener uno de sus productos favoritos", dice el presentador al Diario Sur.

Sobre si se lo esperaban, asegura: "Desde que surgieron las primeras noticias, el sentimiento era el de hacer cada Pasapalabra como si fuera el último, y no creo que diste mucho de lo que sientan otros cuando se enfrentan a una posible pérdida. Siempre hay un puntito de esperanza, aunque al final no pudo ser. Nuestra vida personal y profesional está hecha de premios y cicatrices a partes iguales, y esta fue una herida grande y profunda, pero ya ha sanado. No me quedo anclado mirando hacia atrás, y podría decir que hoy ya no lo echo de menos".

"Esto es televisión, y al final aquí se habla del que gana las audiencias, así que les deseo mucha longevidad, pero siempre un puntito y medio por debajo en el share que nosotros"

En cuanto a su adquisición por parte de Antena 3, lo tiene claro: Pasapalabra es un formato que debe estar vigente. Están con el equipo con el que yo he trabajado 12 años, y ya solo por el cariño, respeto y devoción que les tengo, creo que tiene que estar. Esto es televisión, y al final aquí se habla del que gana las audiencias, así que les deseo mucha longevidad, pero siempre un puntito y medio por debajo en el share que nosotros (risas). Es un formato que tiene que vivir y que nunca perteneció a Christian Gálvez".