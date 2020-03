Carmen Borrego y Víctor Sandoval vuelven a pelearse e insultarse en 'Ven a cenar conmigo'

Segunda entrega de Ven a cenar conmigo Gourmet Edition con Carmen Borrego, Bibiana Fernández, Víctor Sandoval y El Dioni; y nueva bronca entre la hermana de Terelu y el tertuliano que casi arruina la cena de este miércoles organizada por Fernández en su casa.

La actriz y presentadora fue la anfitriona de esta semana, y buscó conquistar a sus comensales con un entrante llamado 'Háblame del mar marinero', que consistía en unos huevos rellenos con gambas, anchoas y aceitunas. El plato principal fue "pollo estilo mexicano con mole y arroz blanco", al que llamó 'Corazones flamígeros'.

Bibiana, con la ayuda de su inseparable Ana, opta por abrir su noche con unos huevos rellenos. ¡Y eso no pinta nada mal! #VenACenarBibianahttps://t.co/32ZEbp1bMipic.twitter.com/0l9noIy650 — Ven a cenar conmigo (@VenACenarTV) March 18, 2020 ¿Bien de especias para el principal? ¡A nosotros nos gusta! A ver si con el plato terminado del todo mejora la presentación #VenACenarBibianahttps://t.co/32ZEbp1bMipic.twitter.com/KUL8Ice6Aw — Ven a cenar conmigo (@VenACenarTV) March 18, 2020

Pero incluso antes de que Fernández sirviera el entrante, Borrego y Sandoval hicieron saltar por los aires su tregua de no agresión y volvieron a las andadas, soltándose puñaladas de forma constante.

El postre lo bautizó como 'Apricot como mis perros', y se trataba de una tarta de manzana con mantequilla, azúcar caramelizado y hojaldre: "La iba a hacer de albaricoque, pero no los he encontrado buenos y he preferido hacerla con fruta de temporada", comentó la anfitriona.

La paciencia de Bibiana ha tocado fondo con el postre. ¡Un mal menor! Menos mal que tenemos a Ana #VenACenarBibianahttps://t.co/32ZEbp1bMipic.twitter.com/tDyU5Xrt2E — Ven a cenar conmigo (@VenACenarTV) March 18, 2020

Y cuando lo llevó a la mesa se vivió el peor momento de la noche ya que Sandoval no paró de deshacerse en halagos hacia su anfitriona, y la hija de María Teresa Campos no pudo resistirse.

"Es un pelota y un maleducado", afirmó Borrego que, tras ver a Sandoval "lamer el plato de la comida como si fuera un perro", señaló: "Víctor confunde el espectáculo con la educación".

Pero el tertuliano afirmó que "tenía la escopeta cargada" preparada contra la pequeña de las Campos, y ese momento llegó cuando ella reconoció que "no soy de mucho comer".

"Pues no te luce nada para lo poco que comes", le dijo Sandoval a Borrego, para posteriormente llamarla "gorda" y comentar que "cuando la veo pienso que debe de devorar la comida porque delgada no está. Pero luego no come nada, así que debe ser de esas que lleva galletas en el bolso o de las que cuando llega a casa se pone ciega".

Al final, y entre puñaladas y votos, Fernández se coloca en cabeza de la clasificación con 24 puntos (por los 18 de Sandoval), a la espera de cenar en casa de El Dioni y de Carmen Borrego para decidir quién es el ganador de los 3.000 euros del premio.