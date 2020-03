Silvia acuña un nuevo término en 'First dates': "Me defino como 'alosexual'"

Si hay algo que caracteriza a First dates es su libertad con la orientación sexual de sus comensales, ya que lo que prima en el programa de Cuatro es que sus visitantes encuentren el amor.

El restaurante ha sido escenario de citas entre personas con distintas orientaciones sexuales: desde heterosexuales a gays, pasando por asexuales, intersexuales, transexuales y practicantes del poliamor.

Pero a partir de este miércoles, hay que añadir una orientación más, 'alosexual', acuñada por la barcelonesa Silvia: "Me defino más como homosexual porque me gustan más las chicas que los chicos, pero con mis amigas digo que soy 'alosexual', un poco, a lo que surja", afirmó.

"Tampoco voy a decir que no a una persona que me llama la atención, siempre me han atraído más las chicas que los chicos, me he sentido más cómoda con ellas, pero lo que surja, bienvenido es", señaló con una sonrisa en la boca.

Lidia Torrent quiso saber que buscaba en el programa de Cuatro: "Una chica sincera, abierta, que le guste la música porque la vivo mucho, soy muy pasional".

Su cita fue María José, aunque pidió que la llamaran 'MJ': "No me he sentido afortunada en el amor porque siempre hemos sido como polos opuestos y al final, con el tiempo te das cuenta que no era para ti. No quiero personas tóxicas en mi vida", comentó en su presentación.

Durante la cena charlaron sobre multitud de temas, intentando encontrar puntos en común, pero durante la velada los espectadores pudieron ver que MJ había caído en las redes de Silvia, pero la barcelonesa no estaba siendo conquistada por la estudiante.

En la decisión final, la valenciana sí que quiso una segunda cita porque "me he sentido muy bien en la cena. Se te ve una chica muy maja con la que podría congeniar y quiero conocerte más y dejar que fluya todo".

Pero la consultora no opinó lo mismo, y no quiso volver a quedar: "Soy muy rara para esto, pero me ha faltado algo que conecte en mí". MJ contestó que "ya lo veía venir, no pasa nada, esas cosas se intuyen".