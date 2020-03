Pepe Navarro, dispuesto a llevar a Ivonne Reyes a los juzgados

No se avecinan buenos momentos para Ivonne Reyes. La venezolana, que en los últimos días se muestra discreta y temerosa en sus intervenciones televisivas, podría enfrentarse a una situación judicial más que complicada. 20Minutos ha podido saber que Pepe Navarro tiene preparada una artillería legal con la que contraatacar en la batalla que mantiene con la venezolana por la paternidad de su hijo Alejandro Reyes.

No se va a quedar de brazos cruzados y explica que está cada día más cerca de poder demostrar en los tribunales que la verdad jurídica no se corresponde con la genética y que las consecuencias de tantos años de oscurantismo pueden tener efectos judiciales impensables para Ivonne. Ella, por su parte, temerosa ante lo que se le avecina, ya ha consultado a sus asesores hasta qué punto puede ser determinante el nuevo paso que Pepe quiere dar. Aunque sus representantes legales le transmiten calma, lo cierto es que sus dudas son más que razonables.

El presentador incide en que no es el padre biológico del joven y advierte de que tanto él como su madre son conscientes de una falsedad que le ha ocasionado mucho dolor. Si bien es cierto que él no quiso someterse a las pruebas de paternidad por temor a que tras este caso le siguieran otros todavía más descabellados, lo cierto es que en su haber tiene los resultados del cotejo de ADN que realizó con un detective privado. Según la información a la que ha tenido acceso este diario, la comprobación genética no solo se realizó de un objeto, sino de hasta cuatro diferentes que Alejandro dispuso en la basura. ¿Quién ríe el último, ríe mejor?