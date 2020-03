Rosanna Zanetti, esposa de David Bisbal, confiesa que fue víctima de un secuestro exprés

Rosanna Zanetti ha aprovechado la cuarentena para responder a las dudas de sus seguidores en Instagram, una red social donde cuenta con casi medio millón de fans.

La modelo venezolana, que hace unos meses dio a luz a su primer hijo junto a David Bisbal, aprovechó el confinamiento en casa para sincerarse. Ante la pregunta de si iría a Venezuela, su país natal, Rosanna Zanetti no pudo ser más concisa: "No he viajado a Venezuela por la situación y mientras siga así no lo sé”. En este mismo story, la actriz confesó que fue “víctima de un secuestro exprés y de delincuencia", sin duda, un duro episodio en su vida.

Aunque hace años compartió este trágico incidente con Susanna Griso, la mujer de David Bisbal contó cómo dos personas la amenazaron a ella y a su pareja de aquel entonces: "Me paré con el coche y en menos de tres segundos dos personas que habían parado detrás de nosotros nos pusieron una pistola en la cabeza".

Los secuestradores le pedían dinero a su familia, la cual terminó accediendo a pagar el rescate. Una situación que provocó que semanas después se tuviera que encerrar en casa por miedo a salir.

"Ya te queda para siempre la costumbre de dar muchas vueltas con el coche antes de entrar en casa para comprobar que no te están siguiendo", confesó la modelo.