Sanitat trasllada en una instrucció la suspensió d'operacions programades excepte risc vital

La Conselleria de Sanitat ha traslladat, en una instrucció amb data d'aquest dimarts, la suspensió, fins a una altra ordre, de tota activitat quirúrgica programada excepte per a "aquelles condicions que amenacen la vida". Així mateix, acorda establir un mecanisme "de racionalització estricta" per al "bon ús" dels Equips de Protecció Individual (EPI), on s'especifica quins elements s'ha d'utilitzar per a cada supòsit.

Així mateix, arreplega aquelles activitats preventives que estan permeses, com les vacunacions de lactants i embarassades, que es realitzaran en el domicili; es mantindrà la vacunació establida en el calendari de vacunació infantil fins als quatre mesos de vida mentre que la dels 11 i 12 mesos es plantejarà "en funció de la vulnerabilitat del xiquet", d'acord amb el document al que ha tingut accés Europa Press.

Respecte als exàmens de salut establits en el programa de salut infantil, es garantirà el previst als 15 dies, també preferentment en el domicili; es mantindrà la vacunació de tètan-tos ferina durant l'embaràs i les activitats de vacunació en els casos postexposició.

No se suspenen els programes de garbellat neonatals i sí es paralitzen els de garbellat poblacional de càncer de mama i de càncer de còlon, però s'haurà d'assegurar que aquelles dones que hagen resultat valoració addicional en el garbellat de càncer de mama són derivades "adequadament" al circuit assistencial i procurar que les citacions de càncer de còlon que s'han realitzat "poden completar el circuit complet de garbellat".

Presa de mostres de casos

Pel que fa a la presa de mostres, aquelles de casos possibles en aïllament domiciliari serà responsabilitat del departament on estiga el pacient, la qual cosa inclou personal sanitari identificat com a cas possible o com a contacte estret en quarantena.

Les mostres s'hauran d'obtindre en el domicili del pacient, menys per causa major (com el dèficit d'EPI), en el qual es podrà habilitar una zona en un centre sanitari destinada a aquesta fi. Aquesta zona de presa de mostres es podrà utilitzar en situació de disponibilitat d'EPI "només per a la presa de mostres de personal exposat en quarantena asimptomàtic o per a la recollida d'aquestes mostres quan hagen sigut preses pel propi professional".

En el cas que el pacient no estiga situat en el departament assignat en la targeta SIP, s'establirà un mecanisme de coordinació directa amb el departament en el qual es trobe per a la presa de mostres.

La instrucció també fa referència a la reserva de personal. El pla de contingència del departament ha de definir el "nombre mínim imprescindible" de professionals de totes les categories, servicis i unitats, que garantisquen el funcionament de la prestació sanitària adequat per a la situació actual i apunta al fet que pot "servir de referència, almenys, la dotació d'una guàrdia de festius".

Aquesta dotació es dirà "equip de contenció", que permetrà la substitució de professionals en aïllament domiciliari i en quarantena i establir cicles de descans dels professionals. També s'elaborarà un llistat amb tots els professionals del departament ordenats per a conformar l'equip de contenció i s'assignaran els primers professionals per categoria, servici i unitat al primer equip de contenció, que passaran a formar la reserva en el seu domicili.

Segons la instrucció, "tots aquests professionals han de garantir la seua localització telefònica a qualsevol hora i hauran d'aplicar-se les mesures de distanciament social i restricció de mobilitat que corresponguen a cada moment a la població general".

En el cas en què siga imprescindible la substitució de professionals de qualsevol categoria i no existisquen en borsa, es requerirà la prestació de servicis efectiva als integrats en l'equip de contenció que estiguen en el seu domicili. Els professionals en reserva seran renovats cada 14 dies si no han sigut requerits.

Suspensió de les seues tasques habituals

El document especifica que, després de la reserva de l'equip de contenció, existirà un col·lectiu de professionals afectats per la suspensió de l'activitat, als qui es podrà "reasignar funcionalment" a la realització d'altres tasques a aquest col·lectiu, d'acord amb el pla d'emergència i a l'estipulat la normativa elaborada a aquesta fi.

En la instrucció s'aconsella que les especialitats mèdiques recolzen als servicis de Medicina Interna i UHD, anestèsia i reanimació a les unitats de pacients crítics i les especialitats quirúrgiques als servicis d'urgències i Atenció Primària (visites en centres de salut o interconsultes no presencials o telefòniques).

A més, en cada departament es crearà una comissió de control de centres sociosanitaris, en el si de la Comissió departamental de seguiment de COVID-19, compost per direcció d'Atenció Primària / Gerència; Salut Pública; Medicina Preventiva; Prevenció de riscos laborals; UHD i aquells servicis que considere la gerència.

Les seues funcions seran la vigilància de la situació epidemiològica dels residents; establir mesures de control de la infecció en coordinació amb els responsables del centre sociosanitari i monitoritzar i adequar els recursos a l'assistència sanitària necessària.