Les àrees industrials valencianes mantenen l'activitat amb "certa normalitat"

La Federació de Polígons Empresarials de la Comunitat Valenciana (Fepeval) ha destacat aquest dimecres l'"esforç" que estan fent les entitats gestores d'àrees industrials de la regió per a mantindre l'activitat industrial amb "certa normalitat" organitzant torns i fomentant el 'teletreball' arran de l'estat d'alarma decretat amb l'objectiu d'evitar la propagació del coronavirus en el conjunt del país.

De fet l'afecció en els polígons està sent molt desigual. Si bé els que tenen més empreses de venda directa com el de Sedaví o de productes relacionats amb el turisme, festes i esdeveniments, com els de Fuente del Jarro o Alcoi, estan "més parats", uns altres més enfocats al sector agroalimentari o logístic tenen "prou activitat", igual que el de Paterna, que això sí, en ser més tecnològic presenta més activitat 'virtual', han explicat a Europa Press fonts de la federació.

Des de Fepeval, el gerent Diego Romà ha volgut ressaltar que "els gerents i presidents segueixen al peu del canó en un moment complicat, ja siga presencialment o via telemàtica, però atenent les necessitats de les empreses".

Segons els gerents i presidents consultats, l'adaptació al 'teletreball' s'està desenvolupant en la mesura del possible. El sector logístic manté l'activitat en un percentatge prou alt, com també l'agroalimentari, mentre que les empreses que enfoquen els seus servicis a l'hoteleria o a la celebració d'esdeveniments s'estan veient perjudicades, ha precisat en un comunicat.

Des de l'Associació d'Empresaris del Polígon Industrial Cotes Baixes d'Alcoi, Ramón Juan Sanchis, ha apuntat que "moltes empreses mantenen la seua activitat en la mesura de les seues possibilitats però el moviment de vehicles en aquesta àrea empresarial s'ha reduït a la mitat. Hi ha certa preocupació pel fet que proveïdors puguen estar veient compromesos enviaments i si açò s'allarga pot suposar problemes en el subministrament de material necessari per a l'activitat d'algunes empreses".

Per la seua banda, Isabel Martínez, de l'Associació Empresarial del Polígon Industrial de Sant Vicent del Raspeig ha assenyalat que "amb el transcurs de la setmana s'està apreciant una reducció de l'activitat o almenys del moviment de vehicles en l'àrea empresarial, que actualment podem estimar en un descens del 30%. En alguns casos es deu al teletreball però també sabem que per a altres empreses aquesta no és una opció i algunes estan parant l'activitat".

El president de l'Associació de Comerços i Empreses de Sedaví, German García, ha assegurat que allí moltes empreses han pogut optar pel teletreball, per la qual cosa la reducció de l'activitat en l'àrea industrial està sent important. "Les empreses d'alimentació es mantenen produint, però, tots els que han pogut han enviat el seu personal a treballar des de casa. Aquest fet, unit al tancament de bars, restaurants i comerços, suposa que l'activitat ací és baixa".

En la mateixa línia, la gerent de l'Associació Empresarial L'Andana, Asun Roselló, ha indicat que "des de dilluns passat s'està observant com les empreses van augmentant les seues restriccions al personal alié a l'empresa. Han tancat l'atenció al públic i a poc a poc van organitzant-se per a mantindre el menor personal possible en les empreses fomentant el teletreball. Fins al moment la producció es manté, però a poc a poc se'n va limitant".