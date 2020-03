Bioparc inicia la tramitació d'un ERTO i assegura l'atenció dels animals

El parc d'animals Bioparc València ha anunciat aquest dimecres que ha iniciat la tramitació d'un Expedient Temporal d'Ocupació (ERTO), per causes temporals de força major, que afectarà no el conjunt de la plantilla sinó els departaments i servicis "afectats directament per l'absència de visitants" i "suposarà una reducció imprescindible de llocs en la resta dels servicis amb l'objectiu d'adequar l'equip humà per a cobrir les necessitats mínimes operacionals".

El recinte ha indicat en un comunicat que, amb l'objectiu de garantir el benestar dels animals que alberga i fer-ho "complint els protocols ordinaris i extraordinaris implementats" davant el Covid-19, ha creat un grup especial compost per tres brigades multidisciplinàries de 20 persones que inclouen cuidadors, veterinaris, neteja, jardineria i manteniment.

Així mateix, hi haurà un cos directiu i una reguarda mínima d'altres departaments que presten servici, tant presencialment com telemàticament, al parc i als equips de treball establits.

Aquests grups prestaran els seus servicis durant períodes de tres dies mantenint una de les brigades en estat de "guàrdia" per a suplir a l'efectiva en cas d'urgència o qualsevol altra situació imprevista.

El parc també ha acordat mantindre les instal·lacions per a poder donar el servici necessari orientat al benestar dels animals i que permeta la "immediata posada en funcionament" en el moment que siga possible.

Quant als subministraments, Bioparc explica que s'ha contactat amb els diferents proveïdors "per a garantir el suficient proveïment de tots els productes, queviures i servicis necessaris per a mantindre l'activitat en les funcions mínimes previstes".

El parc recalca que l'ERTO se sol·licita "amb l'obligació de garantir la viabilitat de l'empresa i la protecció de l'equip humà" i subratlla que es tracta d'una situació estrictament de temporalitat i, en cap cas, es pot parlar d'acomiadaments en els treballadors, doncs existeix el compromís de reincorporació de totes les persones implicades".

"És molt necessari per a generar tranquil·litat dins d'aquesta situació d'enorme incertesa per a tots, transmetre i explicar el verdader abast i significat de l'ERTO", conclou Bioparc.