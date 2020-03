El Ejército y la UME se desplegará este miércoles por Gijón para reforzar la limpieza

En concreto, ha apuntado, a través de un audio remitido por el Ayuntamiento gijonés, que el Ejército va a estar principalmente en la zona centro de la ciudad, mientras que la UME reforzará la limpieza en el entorno del hospital y las estaciones de trenes y autobuses.

Por otro lado, ha destacado el "alto grado de responsabilidad y de compromiso", por el que ha felicitado a la población gijonesa, al haberse tenido que sancionar tan solo a 71 personas este pasado martes por no cumplir con el Estado de Alarma, del total de 273.909 gijoneses que viven en el municipio.

También ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los gijoneses en el sentido de que todos aquellos servicios que no se están prestando como Ayuntamiento no se van a pagar.

Como ejemplo, ha citado las escuelas infantiles, los comedores escolares en el caso de no tener beca o el programa 11x12 o que se va a aplazar el pago de préstamos participativos y el arrendamiento por parte de Gijón Impulsa, una medida que afecta a 190 empresas y 1.550 trabajadores.

·Gijón no está cerrado, no se para", ha dejado claro, no obstante, para después recordar que empleados municipales, que por las tareas que desempeñan, deben hacerlo presencialmente, pero hay otros que están trabajando desde casa, a lo que ha destacado que es "absolutamente admirable" la labor que realizan.