Coronavirus.- La Generalitat suspèn totes les proves d'oposicions mentre dure l'alerta sanitària

Aquesta mesura es pren de conformitat amb el que disposa la Resolució de Mesures Excepcionals per als Centres de Treball depenents de la Generalitat Valenciana firmada per la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, aquest dissabte, ha indicat la Generalitat en un comunicat.

En la disposició setena de la Resolució s'estableix que les proves selectives dels processos en curs queden posposades pel temps que es considere imprescindible encara que es garanteix, en tot cas, la continuïtat de les mateixes.

A més, la Generalitat aplicarà també allò que ordena el Reial decret 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l'Estat d'Alarma que, en l'apartat 1 de la Disposició Addicional Tercera, regula la suspensió dels termes per a tots els tràmits i procediments de les entitats del sector públic, la qual cosa és aplicable també per a les oposicions.

En tot cas, en la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, els servicis de Funció Pública van avançant treball de nomenament de membres de tribunals, realització de temaris, formació en línia així com altres tràmits que poden realitzar-se per via telemàtica o amb el personal imprescindible perquè els processos puguen reprendre's quan ho autoritzen les autoritats sanitàries.