Delegado del Gobierno en Murcia destaca la ausencia de incidentes tras la declaración del estado de alarma

Vélez ha manifestado su satisfacción por el comportamiento de ciudadanía en estas primeras horas y le ha pedido que mantenga "el mismo nivel de comprensión y responsabilidad" durante el tiempo que dure esta situación excepcional.

"En general, la gente está cumpliendo con todas las medidas establecidas, reduciendo sus desplazamientos y respetando el distanciamiento social", ha indicado al respecto.

El delegado del Gobierno ha destacado que la labor de los agentes de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local desplegados por las calles se centra en tareas eminentemente informativas y pedagógicas derivadas de las dudas que pueda generar la aplicación del Real Decreto.

"Eso no significa que, si fuera necesario, no apliquen sanciones por el bien de todos los ciudadanos, pero estoy convencido de que no será necesario, pues, hasta el momento, la ciudadanía está demostrando un comportamiento ejemplar", ha dicho Vélez, que ha lanzado un mensaje de "unidad y cohesión ante la adversidad".

"Una unión necesaria también entre todas las Administraciones, de frente común ante esta crisis", ha solicitado.

Por otro lado, Vélez ha informado que, desde este lunes, siguiendo la Resolución del Secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública de medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración General del Estado, todos los servicios y organismos dependientes de la Delegación del Gobierno en la Región permanecen cerrados al público y priorizan la atención telefónica y telemática.

Los trámites se pueden realizar con normalidad a través de las respectivas webs del organismo correspondiente o del registro electrónico en la página web: '