Coronavirus.- Marcelino Manzano: "Sería razonable una procesión extraordinaria cuando esto finalice"

En declaraciones a Europa Press, Manzano ha señalado que si bien ahora no se plantea en firme el asunto porque "no es el momento", ante una situación difícil para los cofrades y como señal de agradecimiento cuando haya acabado la crisis sanitaria suscitada por la expansión del coronavirus Covid-19, que suma ya 9.191 contagios en toda España, 554 de ellos en Andalucía y 84 en Sevilla-, se podría realizar "una procesión con una imagen significativa, como la Virgen de los Reyes dentro de la religiosidad popular de la ciudad".

La idea de la salida extraordinaria de la patrona de la Archidiócesis es tan solo "una opinión personal, según precisa, exponiendo que otra opción sería un culto externo "con el crucificado de San Agustín". Se trata de una imagen que los sevillanos sacaban en rogativas siglos atrás y que es "asilo y protector de la ciudad".

Con todo, Marcelino Manzano no descarta la celebración de una procesión magna pero subraya la dificultad de la elección de las imágenes que participarían en ella. "Todas las hermandades querrían salir y cómo les dices a unas que sí y a otras que no. Ahora mismo es prematuro pensar en ello; ya habrá formas de hacerlo". Así, ha indicado que en virtud de su cargo, él no es partidario de promover una magna procesión.

El delegado ha destacado que este año los cofrades no se quedarán huérfanos de procesiones y, en este sentido, ha recordado el traslado del Gran Poder con motivo de su cuarto centenario de su hechura a Tres Barrios -una de las zonas más desfavorecidas de la ciudad-, -y las salidas extraordinarias de las hermandades de El Cerro y de La Lanzada.

Por último, Manzano ha pedido un "esfuerzo" y que, en colaboración con las autoridades, todo el mundo "se quede en casa". Se ha sumado así al mensaje vertido desde diversos ámbitos de la sociedad, como los que, públicamente, han lanzado personajes de enorme relevancia del mundo de la cultura, el deporte y la comunicación.